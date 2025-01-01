Benno - Kleiner Eingriff, schlimme FolgenJetzt kostenlos streamen
Folge 29: Benno - Kleiner Eingriff, schlimme Folgen
45 Min.Ab 12
Gerade als er sich einen Großauftrag geangelt hat, verletzt sich Schlossermeister Benno (44) am Knie. Er muss sich einer Routine-OP unterziehen, die aber schwerwiegende Folgen hat: Benno kann monatelang nicht arbeiten gehen und seine Firma steht vor dem Aus. Obwohl der Behandlungsfehler des Arztes offenkundig vorliegt, streitet dieser alles ab ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH