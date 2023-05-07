Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 07.05.2023: Zwischen Arbeit und Strand
22 Min.Folge vom 07.05.2023
Für Alex war es schon immer ein Traum, auf einer Insel zu leben. Jetzt hat der Schiffsingenieur aus Maryland sein Ziel gefunden: Auf John's Island, südwestlich von Charleston in South Carolina, will er in eine Immobilie investieren. Das Wohnobjekt soll bezugsfertig sein, sich in zentraler Lage befinden und über einen pflegeleichten Garten verfügen. Wichtig ist außerdem genug Platz für eine WG und eine Garage, wo Alex seine Motorräder parken und reparieren kann.
