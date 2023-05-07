Zum Inhalt springenBarrierefrei
Island Life - Traumhaus gesucht

Keine Abstriche

HGTVFolge vom 07.05.2023
Keine Abstriche

Keine AbstricheJetzt kostenlos streamen

Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 07.05.2023: Keine Abstriche

22 Min.Folge vom 07.05.2023

Türkisfarbenes Wasser, strahlend weißer Sand und traumhafte Sonnenuntergänge: Am Pensacola Beach, in Florida, suchen Chris und Patty das perfekte Haus. Bei seinem neuen Leben an diesem paradiesischen Fleckchen Erde will das sportlich aktive Paar keine Abstriche machen. Meerblick, ein offener sowie geräumiger Grundriss und ein privater Bootsanleger sind bei der Immobilienwahl entscheidende Kriterien. Werden Chris und Patty mit einem Budget von 1 Million Dollar auf Santa Rosa Island fündig?

