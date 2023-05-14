Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 14.05.2023: Haus am Meer
22 Min.Folge vom 14.05.2023
Hauptsache ans Wasser: Ein Paar möchte seinem hektischen Lifestyle in der Nähe von Atlanta entkommen und zieht in seinen Traumort nach Gulf Shores, Alabama. Sie hoffen, ein Haus zu finden, das so nah wie möglich am Strand liegt und viel Platz für eine überdachte Terrasse bietet. Mit fünf Töchtern in ihrer Patchwork-Familie benötigen sie genug Schlafzimmer und ausreichend Platz, um ein entspanntes und schönes Zuhause zu schaffen, an dem sie viel Zeit als Familie verbringen können.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.