Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 21.05.2023: Platz für Surfboards
22 Min.Folge vom 21.05.2023
Nach mehreren Jahren zur Miete auf den Outer Banks ist ein Paar bereit, sein erstes gemeinsames Haus in Kill Devil Hills zu kaufen. Da Steve gerne surft und Laurie gerne wandert, bietet die Stadt einen tollen und einfachen Zugang zum Meer und zu Naturschutzgebieten. Das Paar sucht ein Haus mit genügend Stauraum für ihre Wassersportausrüstung und Platz im Freien für ihre Haustiere. Obwohl die beiden jeden Cent sparen, muss es ein erschwingliches Eigenheim für maximal 200.000 Dollar sein. Findet Makler Cooper Hawk in der beliebten Gegend ein passendes Grundstück?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.