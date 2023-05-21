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Island Life - Traumhaus gesucht

Platz für Surfboards

HGTVFolge vom 21.05.2023
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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 21.05.2023: Platz für Surfboards

22 Min.Folge vom 21.05.2023

Nach mehreren Jahren zur Miete auf den Outer Banks ist ein Paar bereit, sein erstes gemeinsames Haus in Kill Devil Hills zu kaufen. Da Steve gerne surft und Laurie gerne wandert, bietet die Stadt einen tollen und einfachen Zugang zum Meer und zu Naturschutzgebieten. Das Paar sucht ein Haus mit genügend Stauraum für ihre Wassersportausrüstung und Platz im Freien für ihre Haustiere. Obwohl die beiden jeden Cent sparen, muss es ein erschwingliches Eigenheim für maximal 200.000 Dollar sein. Findet Makler Cooper Hawk in der beliebten Gegend ein passendes Grundstück?

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