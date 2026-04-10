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Jujutsu Kaisen

Durcheinander

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 10vom 10.04.2026
Durcheinander

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Jujutsu Kaisen

Folge 10: Durcheinander

23 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 16

Mechamaru kontaktiert Yuji und erzählt ihm, dass Gojo vom Feind versiegelt wurde. Yuji und die Jujuzisten machen sich auf den Weg nach Shibuya, um ihren Freund zu befreien. Geto beginnt langsam, sich gegen Kenjaku zu wehren, der seinen Körper in Beschlag genommen hat.

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