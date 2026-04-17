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Jujutsu Kaisen

Rote Schuppe

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 13vom 17.04.2026
Rote Schuppe

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Jujutsu Kaisen

Folge 13: Rote Schuppe

24 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 16

Yuji kommt endlich am Bahnhof Shibuya an und kann es kaum erwarten, Gojo aus den Fängen der Feinde zu befreien. Doch zunächst trifft er auf Choso, der sich an Yuji rächen will, da dieser seine beiden Brüder Eso und Kechizu auf dem Gewissen hat ...

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