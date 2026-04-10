Jujutsu Kaisen
Folge 11: Geistersitzung
23 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 16
Yuji, Megumi und Takuma versuchen, den Vorhang zu durchbrechen, der die Jujuzisten aussperrt. Um dies zu bewerkstelligen, müssen sie die Fluchmagier besiegen, die die Barriere aufrechterhalten.
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Jujutsu Kaisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 2: Crunchyroll SA