Jujutsu Kaisen
Folge 14: Schwankungen
24 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 16
Mei Mei muss gegen einen starken Krankheitsfluch kämpfen. Um diesen zu besiegen, muss sie ihren Bruder Ui Ui als Lockvogel benutzen. Im Bahnhof von Shibuya treffen Naobito, Nanami und Maki auf einen Gegner, den sie zunächst unterschätzen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Jujutsu Kaisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Crunchyroll SA