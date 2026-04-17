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Jujutsu Kaisen

Schwankungen (2)

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 15vom 17.04.2026
Schwankungen (2)

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Jujutsu Kaisen

Folge 15: Schwankungen (2)

24 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 16

Megumi findet einen Weg, wie er, Nanami, Naobito und Maki aus der Sphäre des Fluchgeistes entkommen können. Doch bevor sie durch das Loch schlüpfen können, taucht von dort eine Person auf, die den Kampf mit Dagon aufnimmt.

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