Jujutsu Kaisen
Folge 15: Schwankungen (2)
24 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 16
Megumi findet einen Weg, wie er, Nanami, Naobito und Maki aus der Sphäre des Fluchgeistes entkommen können. Doch bevor sie durch das Loch schlüpfen können, taucht von dort eine Person auf, die den Kampf mit Dagon aufnimmt.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Jujutsu Kaisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie, Abenteuer
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Crunchyroll SA