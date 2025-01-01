Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der letzte Ausweg

SAT.1Staffel 6Folge 103
Der letzte Ausweg

Der letzte AuswegJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 103: Der letzte Ausweg

23 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen verschwindet spurlos. Was anfangs aussieht wie die Ausreißeraktion einer Pubertierenden, entwickelt sich zum Entführungsdrama. Ein Erpresserschreiben geht ein: Die Lösegeldforderung beträgt 20.000 Euro. Der spielsüchtige Vater der Verschwundenen gerät ins Visier der Kommissare. Er lebt von seiner Frau getrennt und darf seine Tochter nur selten sehen.

