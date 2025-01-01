K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 113: Eine unverhoffte Leiche
22 Min.Ab 12
Kommissarin Rietz ertappt zwei Einbrecher auf frischer Tat. Die beiden Männer entführen die Kommissarin. Während sich die Männer darüber streiten, ob sie Alexandra Rietz am Leben lassen, hören sie im Radio eine Suchmeldung: In der Villa, in der sie eingebrochen waren, hat die Polizei eine Frauenleiche gefunden. Die Entführer geraten in Panik ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1