Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Eine unverhoffte Leiche

SAT.1Staffel 6Folge 113
Eine unverhoffte Leiche

Eine unverhoffte LeicheJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 113: Eine unverhoffte Leiche

22 Min.Ab 12

Kommissarin Rietz ertappt zwei Einbrecher auf frischer Tat. Die beiden Männer entführen die Kommissarin. Während sich die Männer darüber streiten, ob sie Alexandra Rietz am Leben lassen, hören sie im Radio eine Suchmeldung: In der Villa, in der sie eingebrochen waren, hat die Polizei eine Frauenleiche gefunden. Die Entführer geraten in Panik ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen