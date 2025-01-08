Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Verhängnisvolle Sexgier

SAT.1Staffel 6Folge 118vom 08.01.2025
Verhängnisvolle Sexgier

Verhängnisvolle SexgierJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 118: Verhängnisvolle Sexgier

23 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 12

Eine Kellnerin behauptet, von einem Stammgast vergewaltigt worden zu sein. Am nächsten Tag ist er tot, verblutet an Stichwunden im Genitalbereich. Hat die junge Frau Selbstjustiz geübt? Seither fehlt von ihr jede Spur. Dann das nächste Opfer: Ein Freund des ersten Toten. Auch er starb durch Messerstiche im Genitalbereich. Die Kommissare erfahren, dass die junge Frau tatsächlich vergewaltigt wurde: Von drei Männern! Kennt sie auch den dritten Peiniger?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen