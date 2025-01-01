K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 120: Akte Mord
23 Min.Ab 12
Grausamer Fund in einer Recycling-Firma: In einem Altpapierballen ist die geschredderte Leiche eines Mannes versteckt! Die Kommissare lassen die Papierschnipsel aus dem Ballen rekonstruieren und stellen fest, dass sie von einer IT-Firma stammen. Die lässt ihre alten Akten ausschließlich von einer externen Firma vernichten. Die Aktenvernichtungsfirma behauptet allerdings, den Altpapierhändler nicht zu beliefern. Doch wie sonst soll der Papierballen dorthin gekommen sein?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1