SAT.1Staffel 6Folge 120
Folge 120: Akte Mord

23 Min.Ab 12

Grausamer Fund in einer Recycling-Firma: In einem Altpapierballen ist die geschredderte Leiche eines Mannes versteckt! Die Kommissare lassen die Papierschnipsel aus dem Ballen rekonstruieren und stellen fest, dass sie von einer IT-Firma stammen. Die lässt ihre alten Akten ausschließlich von einer externen Firma vernichten. Die Aktenvernichtungsfirma behauptet allerdings, den Altpapierhändler nicht zu beliefern. Doch wie sonst soll der Papierballen dorthin gekommen sein?

