Kommissar Grass unter Verdacht

SAT.1Staffel 6Folge 123vom 31.12.2024
22 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12

Gerrit Grass bricht betrunken in das Haus seiner Ex-Freundin ein. Kurz darauf wird er von einer Streife auf der Flucht gestellt - im Keller des Hauses liegt die Leiche der Frau! Der Kommissar kann sich nur lückenhaft an den Abend erinnern, doch die Beweislage ist eindeutig: Auf der Tatwaffe werden seine Fingerabdrücke gefunden und es gibt einen Zeugen, der den Mord beobachtet haben will ...

