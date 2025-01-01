K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 125: Im Todesrausch
22 Min.Ab 12
Bei einer Fahrzeugkontrolle machen die Kommissare eine Entdeckung: Im Kofferraum des Wagens liegt eine Leiche - der Fahrer kann fliehen. Als die Kommissare den gestohlenen Wagen ausfindig machen, kommt es zu einer großen Überraschung. Der vermeintlich Tote lebt, wegen einer Überdosis Drogen war er nur bewusstlos. Er kann sich nicht erinnern, wie er in den Kofferraum seines Wagens gelangt ist. Nach der Vernehmung verschwindet der Mann spurlos ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1