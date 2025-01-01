Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Frau ohne Vergangenheit

SAT.1Staffel 6Folge 135
Frau ohne Vergangenheit

Frau ohne VergangenheitJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 135: Frau ohne Vergangenheit

22 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird in ihrer Wohnung erschlagen - von ihrer Tochter fehlt jede Spur. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, denn das Opfer scheint erst seit vier Monaten zu existieren. Ein Beamter vom BKA klärt die Kommissare auf: Die Tote und ihre Tochter waren im Zeugenschutzprogramm. Beide haben vor vier Monaten einen Mord der russischen Mafia beobachtet ...

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

