K 11 - Kommissare im Einsatz

Angst im Nacken

SAT.1Staffel 6Folge 140vom 09.01.2025
Angst im Nacken

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 140: Angst im Nacken

23 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 12

Eine Frau wird von ihrem Ex-Mann terrorisiert und bittet Kommissarin Rietz um Hilfe. Noch bevor eine einstweilige Verfügung gegen den brutalen Schläger vorliegt, wird die Frau ermordet aufgefunden. Alles deutet daraufhin, dass ihr Ex-Mann der Täter ist. Doch die Obduktion der Leiche bringt eine überraschende Wende ...

