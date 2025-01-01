K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 160: Zwischen Leben und Tod
22 Min.Ab 12
Geiselnahme auf der Intensivstation einer Klinik: Ein Mann fordert mit Waffengewalt Sterbehilfe für seine Frau, die im Koma liegt. Eine der Geiseln schwebt in Lebensgefahr - der Mann muss dringend am Herzen operiert werden. Die Zeit läuft den Kommissaren davon ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1