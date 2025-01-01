K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 161: Zwischen Himmel und Hölle
23 Min.Ab 12
Eine Pfarrersfrau stürzt im Kirchturm über das Treppengeländer und verunglückt tödlich. Was zunächst nach einem tragischen Unfall aussieht, entpuppt sich als Mord. Die Tote hatte regelmäßigen Kontakt zu einem Häftling, der vor fünf Jahren einen Geldtransporter überfallen hatte, die Beute wurde nie gefunden. Seit einigen Tagen ist er wieder auf freiem Fuß. Gibt es einen Zusammenhang zwischen seiner Entlassung und dem Tod der Frau?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1