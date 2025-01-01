K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 168: Im Grab des Anderen
23 Min.Ab 12
Ein Tennislehrer wird vermisst - der Mann hatte eine Affäre mit einer verheirateten Schülerin und ließ sich von ihr aushalten. Seinen luxuriösen Lebensstil hat sich der Vermisste zudem mit dem Geld eines Kredithais ermöglicht. Alle Spuren deuten darauf hin, dass er wegen seiner Schulden geflohen ist. Plötzlich taucht seine Leiche auf - im Grab eines anderen Mannes ...
