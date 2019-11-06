Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Nasebands Todeserinnerungen

SAT.1Staffel 6Folge 185vom 06.11.2019
Nasebands Todeserinnerungen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 185: Nasebands Todeserinnerungen

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Frau erstattet Anzeige gegen ihren Freund, weil er sie misshandelt hat. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass sie eine Prostituierte ist und der vermeintliche Freund ihr Freier. Kurze Zeit später wird er erschossen aufgefunden. Kommissar Naseband ermittelt in dem Bordell, in dem die Frau anschafft und kommt einem tödlichen Geheimnis auf die Spur ... Rechte: Sat.1

