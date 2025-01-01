K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 22: Tödlicher Ermittlungseifer
22 Min.Ab 12
Ein Journalist bricht in einen Pharmaunternehmen ein. Laut Konzernchef hat er geheime Informationen gestohlen, die Kommissare können dem Mann jedoch nichts nachweisen. Kurz darauf taucht ein blutverschmiertes Mädchen im K11 auf und gesteht, eine ganze Familie ausgelöscht zu haben! Doch die junge Frau lügt, ihre angeblichen Opfer sind wohlauf. Was hat das mysteriöse Geständnis zu bedeuten?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1