K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Ermittlungseifer

SAT.1Staffel 6Folge 22
Folge 22: Tödlicher Ermittlungseifer

22 Min.Ab 12

Ein Journalist bricht in einen Pharmaunternehmen ein. Laut Konzernchef hat er geheime Informationen gestohlen, die Kommissare können dem Mann jedoch nichts nachweisen. Kurz darauf taucht ein blutverschmiertes Mädchen im K11 auf und gesteht, eine ganze Familie ausgelöscht zu haben! Doch die junge Frau lügt, ihre angeblichen Opfer sind wohlauf. Was hat das mysteriöse Geständnis zu bedeuten?

SAT.1
