K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 24: Der Tod zu Gast
22 Min.Ab 12
Auf einen Hotelchef wird ein Mordanschlag verübt. Alexandra Rietz und Gerrit Grass ermitteln undercover als Kellnerin und Gast in seinem Hotel. Kurz darauf geschieht ein weiterer Anschlag auf den Mann. Die Kommissare können den Angreifer überwältigen. Doch damit ist der Hotelchef noch nicht in Sicherheit: Der Täter gesteht, dass er den Mordauftrag von einer fremden Frau erhalten hat ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1