Menschenhandel im InternetJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 28: Menschenhandel im Internet
22 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Die Kommissare fahnden nach einem skrupellosen Drogendealer. Seine Spur führt in eine stillgelegte Fabrik in Tschechien. Doch statt dem Flüchtigen finden sie dort eine Massenzelle, in der offensichtlich Frauen gefangen gehalten wurden. Ist der Gesuchte auf Menschenhandel umgestiegen? Tatsächlich ist es ihm gelungen, mehrere tschechische Mädchen in seine Gewalt zu bringen. Sein Ziel: Deutschland.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1