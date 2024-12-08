Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Hänsel und Gretel

SAT.1Staffel 6Folge 34vom 08.12.2024
Hänsel und Gretel

Hänsel und GretelJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 34: Hänsel und Gretel

20 Min.Folge vom 08.12.2024Ab 12

Alexandra Rietz bekommt Besuch von ihrem Patenkind aus Namibia. In einem unbeobachteten Moment verschwindet das Mädchen aus ihrer Wohnung und steigt zu einem Unbekannten in eine Limousine. Der Halter des Wagens sagt aus, dass ihm das Fahrzeug gestohlen worden sei. Die Kommissare glauben dem dubiosen Geschäftsmann nicht, können ihm jedoch nichts nachweisen ...

