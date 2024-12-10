Der Tod kommt mit der PostJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 39: Der Tod kommt mit der Post
22 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12
Ein Mann wird mit Milzbrand auf die Intensivstation eingeliefert. Er glaubt, absichtlich mit der tödlichen Krankheit infiziert worden zu sein. Kurz zuvor erhielt er eine Glückwunschkarte mit weißem Pulver. Und tatsächlich: Der Umschlag war mit Anthrax-Sporen verseucht! Kurz darauf stirbt der Mann ...
