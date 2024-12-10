K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 40: Mord on Air
22 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12
Der Radiomoderator eines Schwulensenders wird während seiner Live-Sendung brutal erdrosselt. Spuren am Tatort führen zu einem homosexuellen Drogendealer. Robert Ritter ermittelt undercover in der Szene und kann den mutmaßlichen Täter stellen. Doch für den Mord hat er ein Alibi.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1