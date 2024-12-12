K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 45: Der Tote und die Bombe
22 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12
Eine Autobombe in einem gestohlenen Wagen in einer Tiefgarage sorgt für Alarm. Die Sprengstoffexperten geben schnell Entwarnung: Eine Fehlzündung hat verhindert, dass die Bombe explodiert. Die Machart des Sprengsatzes führt die Kommissare zu einem ehemaligen Physikstudenten. Er hatte vor zehn Jahren mit einer selbstgebauten Bombe das Bootshaus seines Professors in die Luft gejagt.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
