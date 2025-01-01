Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Eisige Stille

SAT.1Staffel 6Folge 52
Eisige Stille

Eisige StilleJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 52: Eisige Stille

23 Min.Ab 12

Eine Eiskunstläuferin liegt tot in einer Eislaufhalle, alles deutet auf einen tragischen Trainingsunfall hin. Doch der Obduktionsbericht beweist: Sie wurde geschlagen, ist gestürzt und qualvoll erfroren. Ihr Trainer ist erschüttert, sie war ein großes Talent. Unter Verdacht gerät ihr eifersüchtiger Ex-Freund. Auch die größte Konkurrentin des Opfers hat ein Motiv.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen