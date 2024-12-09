Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod einer Sex-Puppe

SAT.1Staffel 6Folge 54vom 09.12.2024
Tod einer Sex-Puppe

Folge 54: Tod einer Sex-Puppe

23 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12

Die Kommissare werden zu einem handfesten Ehekrach gerufen. Sie können den Streit schlichten. Am nächsten Tag aber kommt ein Nachbar des zerstrittenen Ehepaares mit einer brisanten Video-Aufnahme ins K 11. Sie zeigt, wie der Ehemann versucht, nachts einen zusammengerollten Teppich wegzuschaffen, aus dem Haare und eine Hand herausragen ...

SAT.1
