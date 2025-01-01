K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 55: Der Countdown läuft
23 Min.Ab 12
Bombenalarm in einem Fitnessstudio: Der Täter fordert 150.000 Euro für den Deaktivierungscode. Tatsächlich findet das Bombenkommando in drei Spinden Sprengsätze, doch sie müssen in der richtigen Reihenfolge geöffnet werden. Die Kommissare sind gezwungen, sich auf die Geldübergabe einzulassen. Als der Täter auftaucht, eskaliert die Situation ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1