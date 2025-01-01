K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 58: Am Rande des Wahnsinns
22 Min.Ab 12
Nächtlicher Notruf im K 11: Eine alleinstehende Pianistin meldet, dass eine blonde Frau auf ihrem Grundstück umherschleicht. Sie soll sogar ins Haus eingedrungen sein und auf ihrem Klavier gespielt haben, als sie nicht im Raum war! Die Kommissare fahren zu ihr, können aber nichts Ungewöhnliches feststellen. Halluziniert die zurückgezogen lebende Künstlerin?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1