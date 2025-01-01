Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Am Rande des Wahnsinns

SAT.1Staffel 6Folge 58
Am Rande des Wahnsinns

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 58: Am Rande des Wahnsinns

22 Min.Ab 12

Nächtlicher Notruf im K 11: Eine alleinstehende Pianistin meldet, dass eine blonde Frau auf ihrem Grundstück umherschleicht. Sie soll sogar ins Haus eingedrungen sein und auf ihrem Klavier gespielt haben, als sie nicht im Raum war! Die Kommissare fahren zu ihr, können aber nichts Ungewöhnliches feststellen. Halluziniert die zurückgezogen lebende Künstlerin?

