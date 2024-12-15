Das Geheimnis von Mutter GrassJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 60: Das Geheimnis von Mutter Grass
22 Min.Folge vom 15.12.2024Ab 12
Ein Umschlag mit vergilbten Fotos junger Frauen erreicht das K 11, alle gelten seit Jahren als vermisst. Der Absender: Ein aus der Haft entlassener Vergewaltiger und Mörder. Der todkranke Mann hat sich für seine letzten Tage ein diabolisches Spiel ausgedacht: Er schickt die Kommissare auf eine Schnitzeljagd, die sie zu den Grabstätten der Vermissten führt.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1