Das Geheimnis von Mutter Grass

SAT.1Staffel 6Folge 60vom 15.12.2024
Folge 60: Das Geheimnis von Mutter Grass

22 Min.Folge vom 15.12.2024Ab 12

Ein Umschlag mit vergilbten Fotos junger Frauen erreicht das K 11, alle gelten seit Jahren als vermisst. Der Absender: Ein aus der Haft entlassener Vergewaltiger und Mörder. Der todkranke Mann hat sich für seine letzten Tage ein diabolisches Spiel ausgedacht: Er schickt die Kommissare auf eine Schnitzeljagd, die sie zu den Grabstätten der Vermissten führt.

SAT.1
