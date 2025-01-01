K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 65: Tod eines Casanovas
22 Min.Ab 12
Ein junger Zimmermann wird vor dem Gartenhaus seiner Arbeitgeber erschlagen. Er hatte eine Affäre mit der Nachbarstochter. Deren Vater hat ihn gehasst. Auch eine Antiquitätenhändlerin ist verdächtig. Sie hat sich mit dem Handwerker kurz vor seinem Tod gestritten.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
