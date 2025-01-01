Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod eines Casanovas

SAT.1Staffel 6Folge 65
Tod eines Casanovas

Tod eines CasanovasJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 65: Tod eines Casanovas

22 Min.Ab 12

Ein junger Zimmermann wird vor dem Gartenhaus seiner Arbeitgeber erschlagen. Er hatte eine Affäre mit der Nachbarstochter. Deren Vater hat ihn gehasst. Auch eine Antiquitätenhändlerin ist verdächtig. Sie hat sich mit dem Handwerker kurz vor seinem Tod gestritten.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen