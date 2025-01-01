K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 68: Der Tod und das Mädchen
22 Min.Ab 12
Ein Junge wird auf offener Straße erschossen. Der Täter entkommt. Die Schwester des Jungen hat alles mit angesehen, doch sie steht unter Schock und spricht kein Wort. Die Geschwister hatten zuvor einen Juwelier überfallen und einen wertvollen Edelstein gestohlen. Wer ist der geheimnisvolle Mörder des Jungen? Und steht sein Tod in Zusammenhang mit dem Raubüberfall?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1