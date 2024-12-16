Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sophie verzweifelt gesucht

SAT.1Staffel 6Folge 84vom 16.12.2024
Folge 84: Sophie verzweifelt gesucht

22 Min.Folge vom 16.12.2024Ab 12

In der Notrufzentrale geht ein alarmierender Anruf ein: Ein zuckerkrankes Mädchen wird seit Tagen ohne Nahrung und ärztliche Versorgung gefangen gehalten. Der Entführer scheint sich schon mehrfach an der Vierzehnjährigen vergangen zu haben. Während Kommissarin Rietz mit dem Mädchen spricht, starten ihre Kollegen eine groß angelegte Suchaktion ...

