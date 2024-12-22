K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 90: Teufel in schwarz
23 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 12
Ein junger Türke wird in einem Hinterhof erschossen, er gehörte zu einer kriminellen Jugendgang. Am Tatort finden die Kommissare die Tatwaffe, sie ist auf einen Juwelier registriert. Der Mann wurde kürzlich ausgeraubt und vermutet, dass die Gang dahintersteckt. Seitdem ist auch seine Waffe verschwunden. Doch die kriminellen Jugendlichen geben sich gegenseitig Alibis für beide Taten ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1