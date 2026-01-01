Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Eiskalte Männerjagd

SAT.1Staffel 6Folge 95
Eiskalte Männerjagd

Eiskalte MännerjagdJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 95: Eiskalte Männerjagd

22 Min.Ab 12

In einem Waldstück wird eine männliche Leiche gefunden. Die Kommissare verdächtigen den Förster. Er hat am Tatort eine illegale Jagd organisiert. Doch weder der Förster noch die Teilnehmer der Jagd kommen als Täter infrage. Die Kommissare entdecken eine neue Spur: Die Ehefrau des Toten hatte eine Affäre.

