K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 139: Zeuge wider Willen
23 Min.Folge vom 12.11.2021Ab 12
Vergewaltigt, ermordet und dabei auch noch gefilmt. Das alles ist einer jungen Frau widerfahren. Aufgrund einer Zeugenaussage machen die Ermittler schnell einen Verdächtigen ausfindig.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1