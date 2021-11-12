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K 11 - Kommissare im Einsatz

Zeuge wider Willen

SAT.1Staffel 7Folge 139vom 12.11.2021
Zeuge wider Willen

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 139: Zeuge wider Willen

23 Min.Folge vom 12.11.2021Ab 12

Vergewaltigt, ermordet und dabei auch noch gefilmt. Das alles ist einer jungen Frau widerfahren. Aufgrund einer Zeugenaussage machen die Ermittler schnell einen Verdächtigen ausfindig.

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