K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 159: Flirt mit dem Tod
23 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12
Als die Kommissare eine bewusstlose Frau in der Nähe eines Parkplatzes auffinden, beginnt eine Ermittlungs-Odyssee: Als Verdächtige kommen ihr Ex-Freund, mit dem sie in Streit geraten ist, ein fremder Autofahrer, zu dem sie nach dem Streit ins Auto gestiegen ist, sowie ein Taxifahrer, der ebenfalls Kontakt zu ihr am besagten Abend hatte, in Frage. Die Verdächtigen eint, dass sie alle etwas zu verbergen haben. Während der Ermittlungen stirbt die junge Frau ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
