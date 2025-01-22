K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 40: Opfer des Nachtlebens
23 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12
Ein junges Pärchen zieht sich in einer Diskothek auf die Toilette zurück, um ungestört zu sein. Dort beobachtet es heimlich, wie der Chef der Disko Drogen im Handtuchhalter versteckt. Am nächsten Tag ist das Mädchen tot und ihr Freund verschwunden. Die Obduktion der Toten gibt neue Rätsel auf: Sie hatte kurz vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr, aber nicht mit ihrem Freund, sondern mit dem Verdächtigen ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
