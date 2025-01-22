Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Opfer des Nachtlebens

SAT.1Staffel 7Folge 40vom 22.01.2025
Opfer des Nachtlebens

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 40: Opfer des Nachtlebens

23 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12

Ein junges Pärchen zieht sich in einer Diskothek auf die Toilette zurück, um ungestört zu sein. Dort beobachtet es heimlich, wie der Chef der Disko Drogen im Handtuchhalter versteckt. Am nächsten Tag ist das Mädchen tot und ihr Freund verschwunden. Die Obduktion der Toten gibt neue Rätsel auf: Sie hatte kurz vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr, aber nicht mit ihrem Freund, sondern mit dem Verdächtigen ...

