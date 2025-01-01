K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 65: Visionen des Todes
22 Min.Ab 12
Eine Frau taucht bei den Ermittlern auf und behauptet, einen Mord vorhergesehen zu haben. Das von ihr gezeichnete Bild des Opfers hat verblüffende Ähnlichkeit mit einer vermissten Polizistin. Doch mit deren Verschwinden kann die Hellseherin nichts zu tun haben - sie hat ein Alibi. Eine weitere Vision führt die Kommissare in ein Moor. Dort finden sie Leichenteile mehrerer Personen, zerstückelt mit einer Motorsäge! Allerdings stammt keines von ihrer vermissten Kollegin.
