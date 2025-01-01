Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord am Sterbebett

SAT.1Staffel 7Folge 84
Mord am Sterbebett

Folge 84: Mord am Sterbebett

23 Min.Ab 12

Eine 78-jährige todkranke Frau wird auf ihrem Sterbebett erstickt. Ihre Tochter und die Enkelin sind schockiert. Wie kam der Mörder ins Haus ohne Einbruchspuren zu hinterlassen? Sofort verdächtigt die Tochter ihren Ehemann. Er hat sie vor 14 Jahren so brutal misshandelt, dass sie mit dem gemeinsamen Kind nach Südamerika geflohen ist. Die Tote hat ihm bis zuletzt den Aufenthaltsort verschwiegen. Tatsächlich werden im Haus Fingerabdrücke des Manns gefunden.

