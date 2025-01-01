Aufgemöbelt! Wohnwagenrenovierung mit Peter GieselJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 9: Aufgemöbelt! Wohnwagenrenovierung mit Peter Giesel
48 Min.Ab 12
Der Frühling ist da - und mit ihm beginnt die Camping-Saison! Passend dazu begleitet das "K1 Magazin" die 25-jährige Melina und ihren Freund Fabian beim Versuch, den 14 Jahre alten Wohnwagen der Eltern innerhalb von drei Tagen für maximal 1.000 Euro zu modernisieren. Dazu verrät der Kabel Eins-Verbraucherexperte Peter Giesel, worauf man bei einem solchen Heimwerker-Projekt achten sollte. Und: Adrenalinkick pur: Die spektakulärsten Achterbahnen Deutschlands
Weitere Folgen in Staffel 2022
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K1 Magazin
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins