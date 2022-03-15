K11 - Die neuen Fälle
Folge 24: Böses Ich
23 Min.Folge vom 15.03.2022Ab 12
Ein dilettantischer Mordanschlag und ein Bistrobesitzer im Schock: Spuren führen die Kommissare Michael Naseband und Tim Stammberger in eine unerwartete Richtung. Denn je näher sie dem Täter kommen, desto unklarer werden seine Motive ...
