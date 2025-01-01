Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Glücksritter in Not

SAT.1Staffel 4Folge 27
Glücksritter in Not

Glücksritter in NotJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 27: Glücksritter in Not

22 Min.Ab 12

Gutaussehend und erfolgreich: Hauptkommissar Robert Ritter lebt auf der Überholspur. Neider hat er viele. Doch was, wenn dieser Neid lebensbedrohlich wird? Ein Anschlag folgt dem nächsten. Es trifft Roberts engste Vertraute und der Kreis wird enger ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen