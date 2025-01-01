K11 - Die neuen Fälle
Folge 35: Tödliches Meer
22 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12
Die Kommissare Daniela Stamm und Philipp Stehler finden eine junge Frau bewusstlos am Isarufer. Dass sie Salzwasser in der Lunge hat, gibt den Ermittlern ebenso Rätsel auf, wie die Teile einer Überwachungskamera, die in ihrem Bad gefunden werden. Von wem wurde die Spanner-Kamera installiert, wo sind die Aufnahmen und vor allem wer wollte die junge Frau töten?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen