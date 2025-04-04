Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Aschenputtel ist keine Mörderin

SAT.1Staffel 4Folge 44vom 04.04.2025
Folge 44: Aschenputtel ist keine Mörderin

22 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12

Ein attraktiver Tanzlehrer wird mit dem Absatz eines Damenschuhs attackiert, verliert ein Auge und sein Erinnerungsvermögen. Ein fehlgeschlagener Mordversuch? Bei dem Undercover-Einsatz in der Tanzschule stehen die Kommissare Philipp Stehler und Daniela Stamm gleich vor mehreren Rätseln: Haben ein Unterwäschedieb, die verräterische Stiefmutter und die sexuelle Identität des Opfers etwas mit dem Fall zu tun?

