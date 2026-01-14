Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 10vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026

Zu Ehren des berühmten Ungeheuers von Loch Ness findet ein K3 Konzert statt. Natürlich weiß keiner, ob es Nessie wirklich gibt. Varuamana sagt, dass Kate auf magische Art mit Nessie verbunden ist. Es heißt, dass Nessie bedroht wird und nur Kate ihm helfen kann. Und auf einmal geschehen mit Kate unerklärliche Dinge.

