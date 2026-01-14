K3
Folge 10: Grüße an Nessie
12 Min.Folge vom 14.01.2026
Zu Ehren des berühmten Ungeheuers von Loch Ness findet ein K3 Konzert statt. Natürlich weiß keiner, ob es Nessie wirklich gibt. Varuamana sagt, dass Kate auf magische Art mit Nessie verbunden ist. Es heißt, dass Nessie bedroht wird und nur Kate ihm helfen kann. Und auf einmal geschehen mit Kate unerklärliche Dinge.
K3
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0